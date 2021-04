Filippo, la diretta dei funerali, passa la Land Rover con la bara: Royal Family a Windsor, William e Kate fra i primi arrivati (Di sabato 17 aprile 2021) Buckingham Palace ha diffuso il programma con il quale questo pomeriggio, nella Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor si svolgeranno i funerali del principe Filippo. La... Leggi su ilmattino (Di sabato 17 aprile 2021) Buckingham Palace ha diffuso il programma con il quale questo pomeriggio, nella Cappella di San Giorgio del Castello disi svolgeranno idel principe. La...

Advertising

QuiMediaset_it : Su #Canale5 in diretta dalle 15.30 speciale #TG5 seguirà i funerali del #PrincipeFilippo di Edimburgo e, in seconda… - SkyTG24 : Seguiamo in diretta i funerali del principe #Filippo - HolySeePress : Telegramma del Santo Padre, a firma del Cardinale Segretario di Stato, per la morte di Sua Altezza Reale il Princip… - tergiversounpo : Vedendo la diretta del funerale di Filippo solo per Harry e Meghan lì dopo lo scoop ?????? - Italia_Notizie : Il funerale del principe Filippo, in diretta -