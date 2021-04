F1 in tv, orari GP Imola 2021: programma FP3 e qualifiche, streaming TV8 e Sky (Di sabato 17 aprile 2021) Si entra nel vivo del fine settimana del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2021 di Formula Uno. Dopo la prima giornata di ieri dedicata alle prove libere, oggi si andrà a definire la griglia di partenza della gara di domani, secondo appuntamento della stagione della massima categoria del motorsport. Il sabato sul tracciato di Imola prenderà il via alle ore 11.00 con i sessanta minuti della terza sessione di prove libere, quindi dalle ore 14.00 tutti in pista per le qualifiche. orari rivisti per non sovrapporsi con i funerali del Principe Filippo d’Inghilterra che si svolgeranno proprio nella giornata odierna. . Nel primo capitolo della stagione nel deserto di Sakhir è stato Max Verstappen a centrare la pole position. Sarà così anche in Romagna? Lewis Hamilton, ovviamente, non sarà d’accordo e cercherà di avvicinarsi a ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) Si entra nel vivo del fine settimana del Gran Premio dell’Emilia Romagnadi Formula Uno. Dopo la prima giornata di ieri dedicata alle prove libere, oggi si andrà a definire la griglia di partenza della gara di domani, secondo appuntamento della stagione della massima categoria del motorsport. Il sabato sul tracciato diprenderà il via alle ore 11.00 con i sessanta minuti della terza sessione di prove libere, quindi dalle ore 14.00 tutti in pista per lerivisti per non sovrapporsi con i funerali del Principe Filippo d’Inghilterra che si svolgeranno proprio nella giornata odierna. . Nel primo capitolo della stagione nel deserto di Sakhir è stato Max Verstappen a centrare la pole position. Sarà così anche in Romagna? Lewis Hamilton, ovviamente, non sarà d’accordo e cercherà di avvicinarsi a ...

