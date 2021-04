Esequie del duca di Edimburgo, Meghan Markle le segue dagli USA (Di domenica 18 aprile 2021) La duchessa di Sussex, Meghan Markle, non ha potuto recarsi a Londra per il funerale del principe Filippo ma ha seguito le Esequie dalla California. Funerale Principe Filippo, l’assenza di Meghan Markle su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 18 aprile 2021) La duchessa di Sussex,, non ha potuto recarsi a Londra per il funerale del principe Filippo ma ha seguito ledalla California. Funerale Principe Filippo, l’assenza disu Notizie.it.

Advertising

MediasetTgcom24 : Minuto di silenzio in tutto il Regno Unito: iniziano le esequie #filippo - luisaloffredo28 : RT @tvsvizzera: Regno Unito in silenzio per un minuto alle 15 locali, dopo i fischi tradizionali dei reparti della Marina, in contemporanea… - tvsvizzera : Regno Unito in silenzio per un minuto alle 15 locali, dopo i fischi tradizionali dei reparti della Marina, in conte… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Regno Unito in silenzio per un minuto in contemporanea con l'avvio delle esequie del principe Filippo, consorte della Reg… - GugBiondo : RT @QuiMediaset_it: Domani, a partire dalle 15.30 su #Canale5 #TG5 seguirà in diretta i funerali del #PrincipeFilippo. In studio, con #Cesa… -