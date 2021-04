“Dolore emofilici non si dia per scontato, prevenire danno articolare” (Di sabato 17 aprile 2021) “Viene dato per scontato che il Dolore debba fare parte della vita degli emofilici, ma noi possiamo fare qualcosa per modificare questo: valutazione e trattamento del Dolore devono rappresentare la parte fondamentale del nostro lavoro”. Lo ha detto Gian Luigi Pasta, medico e dirigente della fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, intervenendo alla sesta tappa on line del tour ‘Articoliamo’, campagna sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo e nata per promuovere il benessere delle articolazioni nelle persone con emofilia. “L’educazione alla prevenzione del danno articolare è stata trascurata in passato ma è fondamentale, stiamo lavorando su questo”, ha sottolineato l’esperto. “L’assenza di Dolore non sempre è sinonimo di assenza del problema ... Leggi su italiasera (Di sabato 17 aprile 2021) “Viene dato perche ildebba fare parte della vita degli, ma noi possiamo fare qualcosa per modificare questo: valutazione e trattamento deldevono rappresentare la parte fondamentale del nostro lavoro”. Lo ha detto Gian Luigi Pasta, medico e dirigente della fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, intervenendo alla sesta tappa on line del tour ‘Articoliamo’, campagna sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo e nata per promuovere il benessere delle articolazioni nelle persone con emofilia. “L’educazione alla prevenzione delè stata trascurata in passato ma è fondamentale, stiamo lavorando su questo”, ha sottolineato l’esperto. “L’assenza dinon sempre è sinonimo di assenza del problema ...

Emofilia, i pazienti chiedono più assistenza domiciliare e telemedicina Sondaggio di FedEmo: le persone affette da questa malattia rara vorrebbero che i servizi territoriali fossero estesi anche a loro. Covid-19 ne ha evidenziato la necessità ...

