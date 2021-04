Dolore emofilici non si dia per scontato | prevenire danno articolare

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 aprile 2021) (Adnkronos Salute) - "Viene dato perche ildebba fare parte della vita degli, ma noi possiamo fare qualcosa per modificare questo: valutazione e trattamento deldevono rappresentare la parte fondamentale del nostro lavoro”. Lo ha detto Gian Luigi Pasta, medico e dirigente della fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, intervenendo alla sesta tappa on line del tour 'Articoliamo', campagna sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo e nata per promuovere il benessere delle articolazioni nelle persone con emofilia. “L'educazione alla prevenzione delè stata trascurata in passato ma è fondamentale, stiamo lavorando su questo”, ha sottolineato l'esperto. “L'assenza dinon sempre è sinonimo di assenza del ...