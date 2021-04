DIRETTA MotoGP | GP Portogallo LIVE | italiani alla riscossa nelle FP3

(Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DI IMOLA DI F1 ALLE 11.00 E ALLE 14.00 10.43 I piloti più vincenti in 500/nel GP del. 5 – ROSSI Valentino ITA (2001, 2002, 2003, 2004, 2007) 3 – LORENZO Jorge SPA (2008, 2009, 2010) 1 – LAWSON Eddie USA (1987) 1 – McCOY Garry AUS (2000) 1 – BARROS Alex BRA (2005) 1 – ELIAS Toni SPA (2006) 1 – PEDROSA Dani SPA (2011) 1 – STONER Casey AUS (2012) 1 – OIRA Miguel POR (2020) 10.40 Domenica la classe regina affronterà la sua 16ma edizione del Gran Premio di. Il pilota più vincente in assoluto è Valentino Rossi, il quale si è imposto in ben 5 occasioni (2001, 2002, 2003, 2004, 2007). Il Dottore detiene quindi anche il primato di affermazioni ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Scattano le FP3 di MotoGP a Portimao. Francesco Bagnaia leader dell'Italia, Rossi e Morbidelli devon… - SmorfiaDigitale : LIVE MotoGP, GP Portogallo in DIRETTA: guida TV8 e orario qualifiche. Alle 10.55... - gponedotcom : Su DAZN tutta la MotoGP in diretta streaming dal Portogallo, commento di Melandri: La piattaforma di streaming al t… - dianatamantini : MOTOGP - Il Gran Premio di Portimao prepara un sabato di grande show: chi si assicurerà le pole position? Gli orari… - infoitsport : LIVE MotoGP FP1 e FP2, GP Portimao 2021 prove libere: diretta LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA MotoGP

Gp Portimao, orari tv e circuito, libere indalle 10.55 L'omaggio a Gresini A Portimao, come a Imola con la F1 , domenica 18 aprilee Formula Uno si uniranno in un ...In attesa di tornare in pista per lada Portimao , in questo sabato che naturalmente comincerà con le prove libere FP3 del Gran Premio del Portogallo 2021 , possiamo leggere le dichiarazioni di un Marc Marquez ...La cronaca live della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento della stagione 2021 di MotoGP in programma sul circuito di Portimão ...In Portogallo la terza tappa del Motomndiale 2021. Torna Marquez. Oggi la griglia di partenza. In pista anche Moto 2 e Moto 3 ...