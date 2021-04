DIRETTA F1 | Qualifiche GP Imola LIVE | doccia fredda Ferrari | Sainz eliminato in Q2 3° Leclerc

Leggi su oasport

(Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 EDEL GP DEL PORTOGALLO DI MOTOGP 15.00 E’ Norris il primo a lanciarsi. 14.59 Chiaramente ora anche i big scendono in pista con gomme soft. 14.58 INIZIATA LA Q3! Stroll il primo a scendere in pista con la Aston Martin. 14.58 La Q3 durerà 12 minuti e stabilirà la griglia di partenza del GP di. 14.55 Brutto colpo anche per Fernando Alonso, solo 15° edcosì come, Russell, Vettel e Latifi. Peccato che il compagno di squadra Ocon abbia chiuso la Q2 in nona posizione. 14.54 Sarà una sfida a tre per la pole: Hamilton, Bottas e Verstappen. Norris favorito per la seconda fila,dovrà superarsi per stare davanti allo scatenato ...