DIRETTA F1 | GP Emilia-Romagna LIVE | cominciano le FP3 | Leclerc e Sainz provano il time-attack

Leggi su oasport

(Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DEL PORTOGALLO DI MOTOGP 11.10 Ennesimo tempo cancellato del weekend causa track limits, entrambe le Haas devono rilanciarsi. 11.09 Primo giro lanciato molto complicato per Mick Schumacher, che fa comunque meglio del compagno di squadra in 1’18?6. Mazepin 3° in 1’19?1. 11.08 Raikkonen si rilancia e va al comando in 1’17?331 con gomma gialla, mentre scendono in pista con le soft anche le Haas di Mick Schumacher e Mazepin. 11.06 Raikkonen taglia il traguardo e firma il primo giro cronometrato valido in 1’18”, ma il suo crono viene cancellato a causa dei track limits. 11.04 Raikkonen è attualmente l’unico pilota in pista sull’Alfa Romeo con gomme gialle. Tutti fermi ai box gli altri team. 11.02 Temperature abbastanza fresche (e vento ...