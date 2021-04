DIRETTA Cagliari-Parma: segui la partita LIVE (Di sabato 17 aprile 2021) Alle 20.45 in campo l’ultimo posticipo di questo sabato di Serie A, scendono in campo per lo scontro diretto Cagliari e Parma. La corsa salvezza si fa sempre più bollente, e quelle che ad oggi sono le ultime della classe rischiano seriamente di finire in un vortice da quale sarà difficile uscire quando mancano ormai Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 17 aprile 2021) Alle 20.45 in campo l’ultimo posticipo di questo sabato di Serie A, scendono in campo per lo scontro diretto. La corsa salvezza si fa sempre più bollente, e quelle che ad oggi sono le ultime della classe rischiano seriamente di finire in un vortice da quale sarà difficile uscire quando mancano ormai Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Inter : ?? | FOTOGALLERY Riviviamo #InterCagliari attraverso le migliori immagini da San Siro ??? Guarda la gallery complet… - Agenzia_Ansa : Pioggia di proteste sui social per i problemi di connettivita' su #Dazn per #InterCagliari. Molti tifosi denunciano… - gianlu_79 : RT @gianlu_79: GRAZIANO E IL RITORNO IN SERIE A 17.04.2021 ORE 20:45 CAGLIARI-PARMA E IN DIRETTA SEGUIREMO LA PARTITA ... https… - terzo_joy : RT @gippu1: Oggi compie tre anni l'ultimo gol su punizione diretta dell'#Inter in serie A: Inter-Cagliari 4-0, 17 aprile 2018, Joao Cancelo… - gianlu_79 : GRAZIANO E IL RITORNO IN SERIE A 17.04.2021 ORE 20:45 CAGLIARI-PARMA E IN DIRETTA SEGUIREMO LA PARTITA… -