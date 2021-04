Chiara Ferragni rivela: 'L'abbiamo dovuta operare all'occhio, altrimenti lo avrebbe perso...'. Fan in ansia (Di sabato 17 aprile 2021) rivela: ' L'abbiamo dovuta operare all'occhio, altrimenti lo avrebbe perso... '. L'imprenditrice digitale ha appena postato sulle stories di Instagram una storia in cui ha spiegato cosa è accaduto ... Leggi su leggo (Di sabato 17 aprile 2021): ' L'all'lo... '. L'imprenditrice digitale ha appena postato sulle stories di Instagram una storia in cui ha spiegato cosa è accaduto ...

Advertising

sole24ore : Tod’s, Chiara Ferragni entra nel cda e il titolo vola in Borsa - ilfoglio_it : Conflitto di interessi dichiarato, femminismo sbugiardato, disintermediazione al servizio della mediazione. La forz… - faidimedelguaca : RT @moonpiegirl_: non chiara ferragni e tommaso stanz4ni che mettono mi piace al nuovo gatto di tommy. - moonpiegirl_ : non chiara ferragni e tommaso stanz4ni che mettono mi piace al nuovo gatto di tommy. - lucia60061616 : È stato molto veloce chiara ferragni quando a dato alla luce la bimba che Tommy con la presentazione. Che ansia ?? #tzvip -