Cecilia Rodrìguez sulle nozze con Ignazio | “I tempi sono cambiati”

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 17 aprile 2021)spiazza i suoi followers rispondendo in maniera inaspettata ad una domanda sul matrimonio conMoser. Chechu ha sempre detto cheè l’uomo della sua vita, manifestando sempre la sua ferma intenzione di volerlo sposare. Ma ieri ha colto tutti di sorpresa. A un fan che le chiedeva: “Pensi ancora di sposarti o ti va bene la convivenza?”ha replicato: “è l’uomo della mia vita. Lo sposerei più che volentieri. Ma ie per ora stiamo bene così”. L’argentina confida infatti che casa loro è ancora in fase di ristrutturazione e ammette: “Non c’è fretta. Per ora stiamo bene così”. Insomma, niente fiori d’arancio in vista per la sorellina di Belén, al momento. Ma ...