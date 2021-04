Catanzaro Anthony Abbruzzese morto in un incidente in via Izzi de Falenta

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 17 aprile 2021) Èa soli 22 anni. Il giovane ha perso la vita nell’stradale di sabato pomeriggio in viadenel quadrante sud del capoluogo di regione. La sua Fiat Panda, fuori controllo finendo, ha sbattuto contro il muretto di delimitazione dell’aiuola spartitraffico. A bordo solosul colpo. A seguito dell’impatto l’utilitaria ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando disede centrale per domare le fiamme e mettere in sicurezza il luogo dell’. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri.