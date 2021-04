Castlevania cancellato | la serie animata di Netflix si conclude con la stagione 4

(Di sabato 17 aprile 2021): laditerminerà con la quarta, composta da nuovi dieci episodi. Il debutto è previsto per il 13 maggio. Tuttavia potrebbe non essere l’ultima volta che vedremo Belmont e gli altri. Secondo una fonte interna, che conosce la situazione,sta cercando di sviluppare un nuovo show ambientato sempre nell’universo diche includa dei nuovi personaggi. Ispirato alla classicadi videogiochi Konami con lo stesso nome,è unadark in salsa medievale incentrata su Trevor Belmont, ultimo membro del suo clan, un cacciatore di vampiri che cerca di salvare l’Europa orientale dall’estinzione per mano dello stesso Vlad ...

Victor stesso è apparso solo anni dopo, durante: Lords of Shadow 2 del 2014. In un'intervista del 2007, il direttore artistico di: Resurrection, Greg Orduyan ha affermato che ...A sorpresa, è emerso un prototipo giocabile di un gioco della serieche era in sviluppo per Dreamcast prima di essereResurrection , questo il titolo, è tornato a mostrarsi in un breve video pubblicato su YouTube, che mostra una build del gioco risalente a prima dell'E3 1999. Questo 2021 ci ...La quarta stagione di Castlevania sarà l'ultima e riporterà in scena Trevor Belmont ultimo sopravvissuto del suo clan caduto in disgrazia, ...La serie di videogiochi di Castlevania è stata portata sul catalogo Netflix sotto forma di serie animata: la quarta stagione è alle porte.