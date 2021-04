Caso Aversano | il ‘Var’ di palazzo Mosti fuga i dubbi | “Consiglio Comunale valido”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiMarcellinoha risposto all’appello all’inizio della seduta ed è rimasto collegato ininterrottamente fino alle 18.13, orario in cui sono stati dichiarati chiusi i lavori. E’ la piattaforma Cisco Webex – programma che tracciando l’attività dei consiglieri garantisce il corretto svolgimento delle sedute da remoto – are ognio circa la regolarità dell’ultimo – concitato –di Benevento. A far scoppiare il, si ricorderà, la mancata risposta diall’appello al voto chiamato dal segretario, dottoressa Maria Carmina Cotugno, al termine della discussione sul primo punto posto all’ordine del giorno. Cisco Webex, che svolge dunque un po’ la funzione del Var del ...