“Avanti un altro! Pure di sera” | gli ospiti della puntata del 18 aprile

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 17 aprile 2021) Domani, domenica 18, su Canale 5, in prime-time, nuovo appuntamento con «undi». Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, conduce il game-show che questa settimana vede protagoniste le categorie Vizi vs Nuove Frontiere. “undi” tra glidel 18Paola Barale e Giorgio Mastrota Le due squadre si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi vittoria e montepremi. Come capo-squadra arrivano Stefania Orlando e il duo comico de I Sansoni. Tra gliche porranno bizzarre e imprevedibili domande ai concorrenti Paola Barale e Giorgio Mastrota. Sempre presenti ...