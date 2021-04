Addio a Felix Silla | l’Itt della Famiglia Addams | recitò anche in Star Wars

(Di sabato 17 aprile 2021) Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa dell’attoreallo storico cugino IttIl mondo del cinema è in lutto per la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

fanpage : Addio al Cugino Itt della Famiglia Addams - occhio_notizie : Addio al cugino Itt ???? - MercRF : RT @fanpage: Addio al Cugino Itt della Famiglia Addams - Bianca34874951 : RT @fanpage: Addio al Cugino Itt della Famiglia Addams - khamul2k12 : RT @fanpage: Addio al Cugino Itt della Famiglia Addams -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Felix

Il compagno di set di Silla in Buck Rogers ha dichiarato: "è morto poche ore fa e l'unica cosa buona che posso dire è che non ha sofferto troppo. Mi mancherà tantissimo il tempo condiviso ...Lunedì ha preso il suo posto in tribuna a Montecarlo nell'angolo del predestinato canadese. Quattro anni dopo l'al nipote. Ora non resta che aspettare il primo incrocio Prima o poi accadrà. E il tennis aspetta: Nadal contro Nadal . Che non è un film di fantascienza, ma un match tra campo e 'panchina' a ...Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa dell'attore Felix Silla. Addio allo storico cugino Itt della famiglia Addams ...L'attore de La famiglia Addams Felix Silla è morto il 16 aprile 2021 all'età di 84 anni: era noto per aver interpretato il Cugino It nelle prime due stagioni della serie tv. La star de La famiglia Add ...