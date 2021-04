“Verissimo” | gli ospiti della puntata del 17 aprile

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 16 aprile 2021) In onda alle 17.00 Sabato 17su Canale 5, in via del tutto straordinaria alle ore 17.00 va in onda l’appuntamento con, condotto da Silvia Toffanin. Ampio spazio ai protagonisti di “Amici” con Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa. Inoltre, saranno presenti le concorrenti eliminate dal serale del talent di Maria De Filippi: la cantante Enula Bareggi e la ballerina Rosa Di Grazia. Leggi anche: Amici 20, una celebre coppia è arrivata al capolinea: ecco chi Infine, sarà in studio Marisa Laurito per raccontare la sua lunga carriera e vita piena di aneddoti. L'articolo 361magazine.