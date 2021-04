Vaccini e trombosi, Remuzzi: «Non sono accidenti come la caduta di un aereo». E spiega perché (Di venerdì 16 aprile 2021) Vaccini e trombosi, per lo scienziato Giuseppe Remuzzi i casi di coagulazione registrati nelle ultime settimane vanno indagati: «Solo così la gente potrà riacquistare fiducia in tutti i Vaccini». Nel clima di insicurezza e di paura che dilaga ormai da tempo. Alimentato peraltro dalle limitazioni imposte da più Paesi ad Astrazeneca, e ora anche a Johnson&Johnson, il direttore dell’Istituto Mario Negri, intervistato dal Corriere della sera, punta alla rassicurazione partendo da una certezza: «Quelle trombosi. In quelle sedi del corpo, non sono frequenti. Soprattutto non nelle giovani donne. È molto probabile che siano legate al vaccino. Non può essere una coincidenza. Un accidente come la caduta di un aereo o il morso di un ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 aprile 2021), per lo scienziato Giuseppei casi di coagulazione registrati nelle ultime settimane vanno indagati: «Solo così la gente potrà riacquistare fiducia in tutti i». Nel clima di insicurezza e di paura che dilaga ormai da tempo. Alimentato peraltro dalle limitazioni imposte da più Paesi ad Astrazeneca, e ora anche a Johnson&Johnson, il direttore dell’Istituto Mario Negri, intervistato dal Corriere della sera, punta alla rassicurazione partendo da una certezza: «Quelle. In quelle sedi del corpo, nonfrequenti. Soprattutto non nelle giovani donne. È molto probabile che siano legate al vaccino. Non può essere una coincidenza. Un accidenteladi uno il morso di un ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini trombosi Vaccini, Crisanti: 'L'Italia non raggiungerà l'immunità di gregge senza dosi nella fascia 1 - 18 anni' Riaperture maldestre Oltre ai vaccini, gli italiani ora aspettano però delle novità per le ... 'Ribadisco che si tratta di un vaccino efficace e sicuro; è molto più probabile prendersi una trombosi per ...

I pazienti Covid hanno un rischio di trombosi 8 volte superiore di chi si vaccina con AstraZeneca ... non si sono "limitati" a confrontare il rischio di trombosi cerebrale tra vaccino di AstraZeneca e COVID - 19, ma hanno coinvolto nell'indagine anche i dati relativi ai vaccini a RNA messaggero ( ...

Covid. Tutti i problemi di AstraZeneca, candidato a sparire in Europa Il British medical journal ripercorre la storia di un vaccino, l’ AstraZeneca, che da quando è nato ed è stato distribuito, è stato al centro della cronaca, per le indicazioni sulle fasce di età, per ...

Vaccini, Crisanti: «L'Italia non raggiungerà l'immunità di gregge senza dosi nella fascia 1-18 anni» Per Andrea Crisanti è una questione puramente matematica: l'immunità di gregge è impossibile se non si vaccinano bambini e ragazzi fino ai ...

