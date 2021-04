Uomini e donne, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri si sono lasciati: gli indizi social (Di venerdì 16 aprile 2021) Sembra essere scoppiata un'altra coppia di ' Uomini e donne' , quella formata da Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri . Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri si erano scelti circa un mese fa davanti ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 aprile 2021) Sembra essere scoppiata un'altra coppia di '' , quella formata daDiDisi erano scelti circa un mese fa davanti ...

Ultime Notizie dalla rete : Uomini donne Uomini e donne, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri si sono lasciati: gli indizi social Sembra essere scoppiata un'altra coppia di ' Uomini e donne' , quella formata da Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri . Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri si erano scelti circa un mese fa davanti alle telecamere di ' Uomini e donne ', dating ...

Uomini e Donne, l'ex cavaliere Giorgio Manetti contro l'Isola dei Famosi Il noto ex cavaliere toscano del trono over di Uomini e Donne Giorgio Manetti è stato intervistato dal settimanale Nuovo Tv al quale ha rivelato la delusione di non essere stato considerato come naufrago nella quindicesima edizione dell' Isola dei ...

