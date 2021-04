Ultime Notizie Roma del 16-04-2021 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 aprile 2021)dailynews radiogiornale venerdì 16 aprile Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio Tavani la cabina di regia del governo sui dati covid e le prossime misure le regioni in propongono 2 m di distanza all’interno di palestre e cinema in ristoranti servizio al banco solo a fino alle 4 linee guida che vanno ora al vaglio del CTS la lega preme per le riaperture già da lunedì ma draghi frena il tasso di positività nazionale.san Intanto il 5,3% speranza fissa i nuovi obiettivi della vaccinazione entro giugno tutti gli over 60 avranno ricevuto almeno una dote draghi apre il confronto su recovery Plan dopo l’incontro di ieri su Movimento 5 Stelle Lega oggi il premier vedrà PD e Forza Italia poi Italia Viva i Fratelli d’Italia martedì e anche sindacati imprese via libera intanto del CDM al dfl richiesta dei Marsi scostamento di bilancio da 40 miliardi per ...