Ti spedisco in convento, il docu-reality di Real Time è già un successo: ecco di cosa si tratta (Di venerdì 16 aprile 2021) Ti spedisco convento è il nuovo docu-Reality di Real Time che sta già riscuotendo un buon successo. Si tratta di un format del tutto nuovo in Italia e che vede protagoniste cinque ragazze dei giorni nostri, dedite al lusso, ai social e alle frivolezze della vita. Loro sono Sofia Giaele De Donà, Stefania Messina, Wendy, Valentina Grimaldi e Emy Buono le quali, convinte di partecipare ad un Reality show sullo stampo del Grande Fratello e Riccanza, si ritrovano in Realtà in un itituto religioso. Ad accompagnarle nel loro percorso saranno cinque consorelle della congregazione delle Oblata del Bambin Gesù, con l’obiettivo di insegnare loro il rigore e la disciplina. Suor Monica, Daniela, ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 16 aprile 2021) Tiè il nuovodiche sta già riscuotendo un buon. Sidi un format del tutto nuovo in Italia e che vede protagoniste cinque ragazze dei giorni nostri, dedite al lusso, ai social e alle frivolezze della vita. Loro sono Sofia Giaele De Donà, Stefania Messina, Wendy, Valentina Grimaldi e Emy Buono le quali, convinte di partecipare ad unshow sullo stampo del Grande Fratello e Riccanza, si ritrovano intà in un itituto religioso. Ad accompagnarle nel loro percorso saranno cinque consorelle della congregazione delle Oblata del Bambin Gesù, con l’obiettivo di insegnare loro il rigore e la disciplina. Suor Monica, Daniela, ...

