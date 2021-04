Tensione Est-Ovest, Mosca espelle 10 diplomatici Usa e 5 polacchi (Di venerdì 16 aprile 2021) Il ministero degli Esteri russo ha annunciato inoltre il divieto d'ingresso per il direttore del Fbi, il capo della Cia e il Procuratore Generale. Nella lista molti altri funzionari accusati di aver condotto una politica anti-russa Leggi su rainews (Di venerdì 16 aprile 2021) Il ministero degli Esteri russo ha annunciato inoltre il divieto d'ingresso per il direttore del Fbi, il capo della Cia e il Procuratore Generale. Nella lista molti altri funzionari accusati di aver condotto una politica anti-russa

Advertising

GabrieleAdinolf : Per il North Stream 2 e per le velleità europee di autonomia strategica. Gli Usa devono metterci in scacco creando… - andreaugolini90 : @MarcoFlorianMED @Basarab_ Infine se così fosse è chiaro che la Turchia dovrà essere sostituita per proteggere fian… - Ticinonline : Aumenta la tensione al confine est dell'Ucraina #ucraina #russia #confine #tensione #soldato #ostilità… -

Ultime Notizie dalla rete : Tensione Est Russia - Ucraina, sale tensione: chiuse aree del Mar Nero ... fino a ottobre, alcune aree del Mar Nero dove si svolgeranno manovre militari, in quello che viene considerato un ulteriore atto provocatorio mentre sale la tensione nell'est dell'Ucraina. Il ...

Mare Nostrum - di Domenico Galbiati ... la dimensione 'Est - Ovest' è dominante ed esprime la cifra 'divisiva' di una certa concezione del ... se tuttora, non a caso, i maggiori focolai di tensione internazionale, i conflitti che ...

Russia-Ucraina, sale tensione: chiuse aree del Mar Nero La Russia ha annunciato che chiuderà per sei mesi, fino a ottobre, alcune aree del Mar Nero dove si svolgeranno manovre militari, in quello che viene considerato un ulteriore atto provocatorio mentre ...

Russia-Ucraina, è Nato un problema Ue. Parla Fassino Il presidente della Commissione Esteri della Camera: fra Russia e Ucraina tensione alle stelle, l'integrità territoriale di Kiev non può essere toccata ma serve una soluzione diplomatica. Draghi? Gius ...

... fino a ottobre, alcune aree del Mar Nero dove si svolgeranno manovre militari, in quello che viene considerato un ulteriore atto provocatorio mentre sale lanell'dell'Ucraina. Il ...... la dimensione '- Ovest' è dominante ed esprime la cifra 'divisiva' di una certa concezione del ... se tuttora, non a caso, i maggiori focolai diinternazionale, i conflitti che ...La Russia ha annunciato che chiuderà per sei mesi, fino a ottobre, alcune aree del Mar Nero dove si svolgeranno manovre militari, in quello che viene considerato un ulteriore atto provocatorio mentre ...Il presidente della Commissione Esteri della Camera: fra Russia e Ucraina tensione alle stelle, l'integrità territoriale di Kiev non può essere toccata ma serve una soluzione diplomatica. Draghi? Gius ...