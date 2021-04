Spostamenti tra regioni | servirà il pass | ecco cos' è e chi può ottenerlo

(Di venerdì 16 aprile 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa ha fatto riferimento ad un "" : dal mese di maggio sar , infatti, libera la circolazione tra le aree in zona gialla, mentre per le ...

Lo ha detto il premier illustrando in conferenza stampa le misure decise nella cabina di regia. Speranza fissa i nuovi obiettivi della vaccinazione: entro giugno tutti gli over 60 avranno ricevuto ...Glile regioni di fascia gialla saranno liberi da maggio. Per muoversile regioni che si trovano invece in fasce diverse bisogner avere un certificato che dovr dimostrare di ...StampaAl termine della cabina di regia a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio ha illustrato quali saranno gli allentamenti alle misure restrittive anti Covid. A fine mese tornano le zone gialle ...Dopo la cabina di regia sul tema delle riaperture che si è svolta a Palazzo Chigi, è cominciata la conferenza stampa del governo con l'obiettivo di illustrare la road map ...