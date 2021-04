Sharon Fonseca | compagna di Gianluca Vacchi | mostra la figlia operata a 5 mesi | “Il nostro angelo”

(Di venerdì 16 aprile 2021)racconta le sue ansie di mamma dopo l’operazione cui è stata sottoposta laBlu Jerusalema, che ha appena cinque. Anche lei, come il compagno, ha pubblicato un post su Instagramndo delle immagini dolcissime che la ritraggono con la piccola tra le braccia. La bambina ha subito un intervento per correggere la palatoschisi, una malformazione al palato. È stata una settimana molto impegnativa ed emozionante per noi, potete immaginare per lei… Il fatto che la tua piccola debba fronteggiare qualcosa di serio come un intervento chirurgico scuote il tuo intero mondo di genitore. Ildavvero non smette di stupirci! È stata così coraggiosa e dolce nonostante tutto, sono orgogliosa ...

Ha usato i social, che l'hanno reso tanto celebre, per raccontare i suoi giorni difficili. Gianluca Vacchi in un post su Instagram rivela che la figlia Blu, nata dalla relazione con, a appena sei mesi è stata operata per una palatoschisi congenita . Nel messaggio social, accompagnato da una foto con in braccio la bambina, Vacchi scrive: " Sono stati giorni molto ...Consigliato per te - Affetta da una malformazione congenita, la figlia di Gianluca Vacchi eè stata operata lo scorso lunedì: 'Ora siamo a casa', scrive lui su Instagram A cinque mesi dalla nascita, la piccola Blu Jerusalema - figlia dell'influencer Gianluca Vacchi e della ...Sharon Fonseca racconta le sue ansie di mamma dopo l'operazione cui è stata sottoposta la figlia Blu Jerusalema, che ha appena cinque mesi. Anche lei, come il compagno Gianluca Vacchi, ha pubblicato u ...L’imprenditore su Instagram racconta che la figlia Blu, di appena sei mesi, è stata sottoposta a un intervento per correggere una malformazione del palato. «Sono stati giorni difficili, sono orgoglios ...