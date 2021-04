Advertising

spincatia : Sciopero generale dei trasporti in arrivo - Annabel27034387 : RT @mariadicuonzo1: Ordinò al cameriere di portargli una copia della Gazzette L’uomo riuscì a trovarne solo una vecchia, risalente a #vene… - TLarina1837 : RT @mariadicuonzo1: Ordinò al cameriere di portargli una copia della Gazzette L’uomo riuscì a trovarne solo una vecchia, risalente a #vene… - Luisjvelagmail1 : RT @mariadicuonzo1: Ordinò al cameriere di portargli una copia della Gazzette L’uomo riuscì a trovarne solo una vecchia, risalente a #vene… - ghegola : RT @mariadicuonzo1: Ordinò al cameriere di portargli una copia della Gazzette L’uomo riuscì a trovarne solo una vecchia, risalente a #vene… -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero generale

Venerdì 23 aprile ci sarà unodei trasporti proclamato dal sindacato Orsa. L'agitazione è di carattere nazionale e coinvolgerà i lavoratori del settore ferroviario e del trasporto pubblico locale. A Milano sono a ...... con tutti i dipendenti e le altre sigle sindacali, il segretariodella Csa Fiadel Salerno,... ovvero senza soluzioni si arriva allo. Punta l'attenzione sul fenomeno dei sacchetti ..."ll progetto non è finanziato poiché mancano più della metà dei 400 milioni di euro previsti per realizzare l'Opera", dichiara l'associazione dopo gli incontri istituzionali ...La dirigenza delle Poste d'Algeria ha minacciato oggi di licenziare i dipendenti in sciopero da lunedì se non torneranno "subito" al ...