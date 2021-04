Salvini si prepara a respingere l' ultimo assalto

(Di venerdì 16 aprile 2021) Nelle memorie difensive depositate nelle scorse ore, Matteoha ribadito come la scelta del Pos per Open Arms in quel momento non spettasse al ministero dell'Interno: continua lo scontro tra accusa e difesa in attesa della nuova udienza

Nelle memorie difensive depositate nelle scorse ore, Matteo Salvini ha ribadito come la scelta del Pos per Open Arms in quel momento non spettasse al ministero dell'Interno: continua lo scontro tra accusa e difesa in attesa della nuova udienza. Nuova trasferta siciliana per Matteo Salvini dopo quella dello scorso sabato. Questa volta il leader della Lega è atteso a Palermo per l'udienza sul caso Open Arms, dopo che invece giorno 7 è stato pr ...