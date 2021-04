Roma, paura per Smalling: ladri armati in casa, rubati Rolex e gioielli (Di venerdì 16 aprile 2021) Grande paura in casa Smalling, il calciatore della Roma è stato vittima di una rapina in casa. Secondo quanto ricostruito tre uomini sono entrati nell’abitazione del calciatore e hanno costretto ad aprire la cassaforte: sono stati rubati Rolex, gioielli e circa 300 euro in contanti. Sulla vicenda sta indagando la Polizia, in casa presente anche la moglie. Sono al vaglia le immagini delle telecamere di videosorveglianza, sarebbero stati individuati tre uomini, probabilmente italiani. La rapina è avvenuta durante la partita di Europa League tra la Roma e l’Ajax, Smalling non ha preso parte al match a causa di un infortunio. Per la cronaca la partita si è conclusa sul risultato di 1-1, pareggio che ha ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 16 aprile 2021) Grandein, il calciatore dellaè stato vittima di una rapina in. Secondo quanto ricostruito tre uomini sono entrati nell’abitazione del calciatore e hanno costretto ad aprire la cassaforte: sono statie circa 300 euro in contanti. Sulla vicenda sta indagando la Polizia, inpresente anche la moglie. Sono al vaglia le immagini delle telecamere di videosorveglianza, sarebbero stati individuati tre uomini, probabilmente italiani. La rapina è avvenuta durante la partita di Europa League tra lae l’Ajax,non ha preso parte al match a causa di un infortunio. Per la cronaca la partita si è conclusa sul risultato di 1-1, pareggio che ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma paura Roma, Smalling rapinato nella notte: ladri armati in casa Secondo quanto scrive l'Ansa, però, Chris Smalling ha vissuto una notte di paura . Tre uomini armati sono entrati nella sua abitazione in zona Appia costringendolo ad aprire la cassaforte e portando ...

Smalling, che paura: sequestrato e rapinato dopo Roma - Ajax Dalla gioia per il passaggio del turno della Roma e per l'approdo alle semifinali di Europa League contro il 'suo' Manchester United al terrore ... Smalling, paura nella notte Come riportano Ansa e ...

Smalling: notte di paura, rapinato in casa Notte di paura quella scorsa per il difesnore inglese della Roma Chris Smalling. Il calciatore, mentre era in casa con la moglie, ha dovuto subire una rapina da parte di tre uomini. I malviventi dopo ...

Paura per Smalling: rapina in casa, costretto ad aprire la cassaforte Fuggiti con gioielli in oro e tre Rolex, i rapinatori sono tuttora ricercati dai poliziotti intervenuti poco dopo A chiamare il Nue 112 la moglie Sam, intorno alle 4,55. Brutto spavento per il difenso ...

