Rivoluzione cyber? Servono tre attori | ecco quali Scrivono De Nicola e Prinetto

(Di venerdì 16 aprile 2021) In un recente articolo su queste stesse pagine, il collega professor Michele Colajanni giustamente sottolineava i commenti entusiastici agli interventi dell’Autorità delegata alla sicurezza nazionale, prefetto Franco Gabrielli, neiha dichiarato che “è arrivato il tempo di creare un’agenzia che tratti in maniera olistica il tema della sicurezza cibernetica. Dobbiamo affrancarci da una modalità emergenziale”. Non si può non essere d’accordo con queste affermazioni che arrivano a valle dell’ampio dibattito recentemente sviluppatosi nelle aule parlamentari e sui giornali in relazione alla creazione di un Istituto italiano disecurity (Iic). La Fondazione che era stata inizialmente ipotizzata per la sua attivazione e gestione prevedeva, in termini di governance, un ruolo significativo da parte dei ministeri membri del Cisr e, pur ipotizzando la ...