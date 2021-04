Riaperture | Draghi | “Ci siano assunti un rischio ragionato | se si osservano i comportamenti nessun dietrofront”

(Di venerdì 16 aprile 2021) “Con le decisioni di oggi, il governo prende unsulla base dei dati, che sono in miglioramento. I provvedimenti che governano il comportamento nelle attività riaperte devono essere osservati scrupolosamente. In questo modo, ildiventa un’opportunità”. Con l’ormai consueto tono di autorevolezza, il premierha affrontato la stampa per comunicare la decisione del governo, di dare il via alledal prossimo 26 aprile.: “Anticipiamo l’introduzione della zona gialla, dando precedenza alle attività all’aperto” Dunque, ha aggiunto, ”Dal 26 aprile si anticipa l’introduzione della zona gialla, si dà precedenza alle attività all’aperto, quindi alla ristorazione a pranzo e a cena, e alle scuole. Tutte le scuole riaprono in ...

- EnricoLetta : La road map delle riaperture in sicurezza annunciata da #Draghi e #Speranza va nella direzione giusta. Tutti dovrem…

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito alle riaperture annunciate dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. "Dal 26 aprile tornerà la zona gialla " aggiunge il governatore ...L'annuncio sulle riaperture leggi anche Covid, Draghi annuncia le riaperture: cosa cambia dal 26 aprile 'Io ho discusso con il Cts soprattutto per avere un allargamento della partecipazione per gli ...