Raimondo Todaro ‘tradisce’ Milly Carlucci? Il video spiazza il web

Advertising

AmiciUfficiale : Ecco cosa pensa Raimondo Todaro dell'esibizione di Samuele #Amici20 - AmiciUfficiale : Ecco cosa pensa Raimondo Todaro dell'esibizione di Serena #Amici20 - benjamn_boliche : RT @AmiciUfficiale: Ecco cosa pensa Raimondo Todaro dell'esibizione di Serena #Amici20 - benjamn_boliche : RT @AmiciUfficiale: Per Alessandro, Giulia, Martina, Samuele, Serena è arrivato il momento di esibirsi davanti a Raimondo Todaro! #Amici20… - benjamn_boliche : RT @AmiciUfficiale: Ecco cosa pensa Raimondo Todaro dell'esibizione di Martina #Amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Raimondo Todaro

è l' ospite speciale della nuova puntata del daytime di Amici 2021 . Dopo la gara tra cantanti di ieri, oggi tocca ai ballerini esibirsi in studio di fronte al 18 volte campione di ...La conduttrice ha fatto gli onori di casa prima della gara tra ballerini e non sono mancati complimenti, poi il giudizio del ballerino sull'allieva più ...Nel daytime andato in onda nel pomeriggio di Amici 20 i ragazzi si sono interfacciati con il ballerino professionista e coreografo Raimondo ...La conduttrice ha fatto gli onori di casa prima della gara tra ballerini e non sono mancati complimenti, poi il giudizio del ballerino sull'allieva più discussa ...