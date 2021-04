Quando riaprono sale giochi | scommesse e bingo | la possibilità data di apertura a maggio 2021

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 16 aprile 2021)riaprono sale, ancora incertezze sul fronte della ripartenza anche di queste attività. In ordine di priorità, chiaramente, tali attività non sono in cima alla lista del Governo chiamato proprio in queste ore a pianificare la ripartenza del Paese. Bar, ristoranti, cinema, teatri, tutti attendono novità con in più il Pressing delle Regioni – senza dimenticare le proteste degli imprenditori – tutti premono per ripartire. In “coda”, per così dire, c’è anche tutto l’asset che ruota intorno alleche ha già portato un “buco” nelle casse dello Stato di diversi miliardi. Leggi anche: Governo, riaperture e nuovo Decreto, oggi la cabina di regia: tutte le ipotesiriaprono sale, ...