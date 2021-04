Pullman del Palermo preso a sassate. Virzi (UGL): Azione indegna (Di sabato 17 aprile 2021) “UGL Creativi condanna fortemente l’Azione violenta perpetrata ai danni del Pullman del Palermo F.C. Apprendiamo con sdegno che il mezzo è stato preso a sassate mentre percorreva il viale Giostra a Messina, a poche centinaia di metri dagli imbarchi del traghetto per la Calabria Esprimiamo la nostra solidarietà al vettore ufficiale Frecciarossa Bus Operator della ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di sabato 17 aprile 2021) “UGL Creativi condanna fortemente l’violenta perpetrata ai danni deldelF.C. Apprendiamo con sdegno che il mezzo è statomentre percorreva il viale Giostra a Messina, a poche centinaia di metri dagli imbarchi del traghetto per la Calabria Esprimiamo la nostra solidarietà al vettore ufficiale Frecciarossa Bus Operator della ... L'articolo UGL SICILIA.

Ultime Notizie dalla rete : Pullman del Sassaiola a Messina contro il pullman vuoto del Palermo Calcio Il pullman del Palermo è stato preso a sassate mentre percorreva viale Giostra a Messina, a poche centinaia di metri dagli imbarchi del traghetto per la Calabria. Il mezzo era in viaggio senza la squadra ...

Palermo, sassi contro il pullman in viaggio verso Bari Il bus che trasportava il materiale tecnico del Palermo, è stato preso a sassate mentre viaggiava verso Bari: sul mezzo non era presente la squadra.

