Ostia | scambio di droga in auto | il pusher si inietta una siringa nel collo per sfuggire al controllo

(Di venerdì 16 aprile 2021)diine un disperato tentativo di sottrarsi al. Ad, nel corso della notte, i Carabinieri hanno controllato una vettura in sosta con all’interno 2 persone. L’autista, un 50enne con precedenti, è stato trovato in possesso di circa 4 grammi di cocaina. Nel tentativo di sottrarsi al, l’uomo ha improvvisamente impugnato unache teneva nascosta, con la quale ha dapprima minacciato i militari operanti, per poirsene il contenuto nel. Nonostante la concitazione del momento, l’esagitato è stato prontamente bloccato e disarmato. L’uomo è stato immediatamente accompagnato presso l’ospedale Grassi dida dove è stato poi dimesso senza alcuna conseguenza. Il ...

