Open Arms: memoria Salvini, ‘atto politico insindacabile, non fu sequestro/Adnkronos (2) (Di venerdì 16 aprile 2021) (Adnkronos) – Mentre Salvini si è difeso dicendo in aula: “Era tutto deciso e sottoscritto nel contratto di governo”. Nella scorsa udienza l’accusa aveva anche chiesto l’acquisizione della decisione del comitato Onu per i diritti umani del 29 gennaio 2021, quella per cui Italia è stata condannata per non avere agito tempestivamente in relazione ad un evento Sar verificatosi al di fuori delle acque territoriali italiane. Sono una ventina le parti civili accolte dal gup, tra cui la stessa Open Arms, ma anche Emergency, il Comune di Barcellona, il comune di Palermo e diversi migranti a bordo della Open Arms, in quei giorni. Il caso scoppiò nell’agosto del 2019, quando il rimorchiatore noleggiato dalla Ong ProActiva – Open Arms, battente bandiera spagnola, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 aprile 2021) () – Mentresi è difeso dicendo in aula: “Era tutto deciso e sottoscritto nel contratto di governo”. Nella scorsa udienza l’accusa aveva anche chiesto l’acquisizione della decisione del comitato Onu per i diritti umani del 29 gennaio 2021, quella per cui Italia è stata condannata per non avere agito tempestivamente in relazione ad un evento Sar verificatosi al di fuori delle acque territoriali italiane. Sono una ventina le parti civili accolte dal gup, tra cui la stessa, ma anche Emergency, il Comune di Barcellona, il comune di Palermo e diversi migranti a bordo della, in quei giorni. Il caso scoppiò nell’agosto del 2019, quando il rimorchiatore noleggiato dalla Ong ProActiva –, battente bandiera spagnola, ...

Advertising

matteosalvinimi : Sabato vado a processo proprio per uno (degli innumerevoli) sbarchi organizzati dagli spagnoli di Open Arms, e oggi… - LegaSalvini : LETTA INCONTRA LA ONG PER LA QUALE SABATO SALVINI È A PROCESSO: IMBARAZZANTE! Salvini: 'Sabato vado a processo pro… - LegaSalvini : ?? Nicola Porro: 'Le felpe se le usa Matteo Salvini fanno schifo, se le usa Enrico Letta, il segretario del Pd allor… - Ferdi85382702 : RT @M49liberorso: Riassumendo, i leghisti ridanno il vitalizio a Formigoni, i fratelli si astengono sulla cittadinanza a Patrick Zaky, il B… - zazoomblog : Open Arms: memoria Salvini ‘atto politico insindacabile non fu sequestro-Adnkronos (3) - #Arms: #memoria #Salvini… -

Ultime Notizie dalla rete : Open Arms Open arms, Salvini: 'Lettera di Conte fu pretestuosa' Caso Open arms , nella sua memoria difensiva Matteo Salvini parla della lettera dell'ex premier Giuseppe Conte : 'La lettera di Conte fu pretestuosa'. La lettera inviata il 14 agosto 2019 dall'ex premier ...

Open arms:memoria Salvini,Italia mai stata competente su Pos ... ndr) in quanto - anche a voler escludere la possibilità di una competenza libica - lo Stato responsabile per il rilascio del Pos era la Spagna, quale Stato di bandiera della nave Open arms, e, ...

Salvini: “Ho sentito Letta e si è scusato per felpa Open Arms. Pensare prima di fare le cose” (Agenzia Vista) Milano, 16 Aprile 2021 Ho avuto modo di scriverlo a Letta via WhatsApp, si è scusato. Ma certe cose se si pensano prima di farle è meglio . Lo ha detto il segretario della ...

Open arms, Salvini: «Lettera di Conte fu pretestuosa» Caso Open arms, nella sua memoria difensiva Matteo Salvini parla della lettera dell'ex premier Giuseppe Conte: «La lettera di Conte fu pretestuosa». La lettera ...

Caso, nella sua memoria difensiva Matteo Salvini parla della lettera dell'ex premier Giuseppe Conte : 'La lettera di Conte fu pretestuosa'. La lettera inviata il 14 agosto 2019 dall'ex premier ...... ndr) in quanto - anche a voler escludere la possibilità di una competenza libica - lo Stato responsabile per il rilascio del Pos era la Spagna, quale Stato di bandiera della nave, e, ...(Agenzia Vista) Milano, 16 Aprile 2021 Ho avuto modo di scriverlo a Letta via WhatsApp, si è scusato. Ma certe cose se si pensano prima di farle è meglio . Lo ha detto il segretario della ...Caso Open arms, nella sua memoria difensiva Matteo Salvini parla della lettera dell'ex premier Giuseppe Conte: «La lettera di Conte fu pretestuosa». La lettera ...