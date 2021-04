Napoli | rimossi 156 paletti abusivi nell’area dei Quartieri Spagnoli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Da anni ormai i residenti deilottano contro gli incivili che usano deiper tutelarsi un posto auto. Parliamo infatti di una delle zone più densamente abitate didove il numero dei parcheggi disponibili sono ridotti all’osso. Di tanto in tanto la polizia ha provveduto alla rimozione dei. Me anche una settimana e gli incivili tornano sempre alla carica. Questa volta però l’intervento è stato più massiccio del solito. Isono stati ben 156 e si spera che in questo modo sia stato lanciato un chiaro messaggio. Bisognerà attendere però un po’ di tempo per verificare che il tutto proceda verso il meglio e che non si ripetano atti del ...