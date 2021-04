MotoGP, risultati prove libere 1 GP Portogallo 2021: la classifica dei tempi. Vinales in testa, Marquez terzo (Di venerdì 16 aprile 2021) Le prove libere 1 del Gran Premio del Portogallo 2021 hanno offerto emozioni e spettacolo, con molti piloti motivati a far bene in vista della gara a Portimao. Nel palcoscenico del circuito lusitano, Maverick Vinales ha conquistato un posizionamento da leader, concludendo la prova in testa. Crono di 1’42”127, migliore di Joan Rins e Marc Marquez. Da evidenziare il terzo tempo del già citato Marquez, al rientro in pista dopo 271 giorni dall’ultima volta, corrispondente alla sciagurata giornata di Jerez. Francesco Bagnaia sesto, undicesimo tempo per Valentino Rossi. Di seguito la classifica dei tempi, aggiornata al termine del Gran Premio portoghese. LA classifica Maverick ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) Le1 del Gran Premio delhanno offerto emozioni e spettacolo, con molti piloti motivati a far bene in vista della gara a Portimao. Nel palcoscenico del circuito lusitano, Maverickha conquistato un posizionamento da leader, concludendo la prova in. Crono di 1’42”127, migliore di Joan Rins e Marc. Da evidenziare iltempo del già citato, al rientro in pista dopo 271 giorni dall’ultima volta, corrispondente alla sciagurata giornata di Jerez. Francesco Bagnaia sesto, undicesimo tempo per Valentino Rossi. Di seguito ladei, aggiornata al termine del Gran Premio portoghese. LAMaverick ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? #Ducati, @PeccoBagnaia: 'Soddisfatto del lavoro, non dei risultati' ?? @MotoGP #PortugueseGP ???? #SkyMotori #MotoGP… - FormulaPassion : #MotoGP: i risultati della prima sessione di prove libere a Portimao del #PortugueseGP, terzo crono per #Marquez - sportface2016 : #PortugueseGP: la classifica dei tempi delle libere 1. #Vinales più veloce, #Marquez terzo. #Rossi undicesimo - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: ?? #Ducati, @PeccoBagnaia: 'Soddisfatto del lavoro, non dei risultati' ?? @MotoGP #PortugueseGP ???? #SkyMotori #MotoGP #Sk… - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: ?? #Ducati, @PeccoBagnaia: 'Soddisfatto del lavoro, non dei risultati' ?? @MotoGP #PortugueseGP ???? #SkyMotori #MotoGP #Sk… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP risultati Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: "Bella la sua intervista sul maschilismo nella MotoGp" Dopo i magri risultati raccolti nelle due gare del Qatar , è chiamato a dare una scossa a tutta la ...di maschilismo di cui era stata vittima negli anni in cui compariva sui circuiti della MotoGp come ...

MotoGP Portogallo, Oliveira: 'Pressione? Penso solo a divertirmi' ... ci sono aspettative ma non dobbiamo preoccuparci di ripetere i risultati dello scorso anno ma solo ... MotoGP Portogallo: per KTM è l'ora del riscatto... e della vittoria 'Il tracciato di Portimao ...

MotoGP | Morbidelli: “Si riparte da un foglio bianco” Al Gran Premio di Portogallo Franco Morbidelli cercherà di ripartire da zero dopo il deludente avvio di stagione in Qatar ...

Valentino Rossi e il maschilismo nella MotoGp denunciato dalla fidanzata: «Brava Francesca» Il pilota torna sull'intervista rilasciata dalla compagna, Francesca Sofia Novello, ex ombrellina: «Certi episodi succedono anche in altri ambienti» ...

Dopo i magriraccolti nelle due gare del Qatar , è chiamato a dare una scossa a tutta la ...di maschilismo di cui era stata vittima negli anni in cui compariva sui circuiti dellacome ...... ci sono aspettative ma non dobbiamo preoccuparci di ripetere idello scorso anno ma solo ...Portogallo: per KTM è l'ora del riscatto... e della vittoria 'Il tracciato di Portimao ...Al Gran Premio di Portogallo Franco Morbidelli cercherà di ripartire da zero dopo il deludente avvio di stagione in Qatar ...Il pilota torna sull'intervista rilasciata dalla compagna, Francesca Sofia Novello, ex ombrellina: «Certi episodi succedono anche in altri ambienti» ...