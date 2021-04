Morto un altro Carabiniere per Covid

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 16 aprile 2021) L’Arma dei Carabinieri piange una causa del-19. Alberto Lovison era ricoverato all’ospedale di Udine dal 31 marzo e ha lottato con tutte le sue forze fino alle ore 13 quando, a seguito delle complicazioni, è deceduto. Alberto aveva 56 anni, entrato nelle fila dell’Arma nel 1987, si era dedicato con passione e impegno alle diversificate esperienze professionali, ha prestato servizio presso le Stazioni di Aurisina (TS), Duino (TS) e Palmanova (UD), nonché nel delicato ruolo di Capo Centrale Operativa di Trieste. Dal 2007 era nell’attuale incarico, dove era diventato un punto di riferimento per i colleghi. Una vita dedicata al dovere, alle Istituzioni, e alla propria famiglia, finché oggi il virus si è portato via il suo respiro per sempre. Lascia la moglie e una figlia. La grande ...