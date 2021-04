Minnie Minoprio shock | “non ho parlato con mio figlio per anni”

(Di venerdì 16 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.questo pomeriggio è una delle ospiti di Oggi è un altro giorno, conosciamola meglio. Serena Bortone torna in onda con una nuova puntata di Oggi è un altro giorno su Rai Uno, il talk show di grande successo che tra i tanti ospiti avrà in studio la cantante e showgirl anglo-italiana. E’ nel

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Minnie Minoprio

Nel cast, Giancarlo Giannini, Lino Capolicchio, Marisa Merlini, Gastone Moschin,. VIVA L'ITALIA - ore 21.00 (1961). Rara e pregevole ricostruzione storica girata nei luoghi dove si ...Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno,ricorda i punti salienti della sua carriera, gli incontri importanti ma anche quelli che le hanno causato fastidio per qualche avance di troppo. Un aspetto, quest'ultimo, sul quale ...Oggi è un altro giorno torna su Rai 1 a partire dalle ore 14. Ecco gli ospiti e gli affetti stabili al centro della puntata del programma ...Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Minnie Minoprio, conoscia ...