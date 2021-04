Microsoft Edge Canary sbarca su Android con funzioni avanzate e una nuova interfaccia (Di venerdì 16 aprile 2021) Microsoft porta il suo canale Edge Canary anche su Android per tutti, in arrivo tante funzioni sperimentali e una nuova interfaccia utente. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 16 aprile 2021)porta il suo canaleanche super tutti, in arrivo tantesperimentali e unautente. L'articolo proviene da Tutto

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft Edge Microsoft Edge Canary arriva ufficialmente sul Play Store (foto e download) Per versione Canary si intende una build sperimentale di Microsoft Edge, esattamente come avviene per Google Chrome. La versione Canary di Edge appena arrivata sul Play Store corrisponde alla build ...

Microsoft Edge ora ti dice se qualcuno ha rubato la tua password La nuova versione del browser Microsoft Edge ha introdotto una funzione, chiamata "Monitoraggio password", che avvisa gli utenti se una delle password salvate è stata rilevata nel dark web . La funzione è stata introdotta dalla ...

Microsoft Edge introdurrà la modalità per bambini, per una navigazione sicura dei minori Con un prossimo aggiornamento Microsoft Edge introdurrà una modalità per i bambini, una mossa per rendere la navigazione dei minori sicura.. Dopo il rilancio di Edge in formato chromium, Microsoft ...

Microsoft Edge ora ti dice se qualcuno ha rubato la tua password Il browser di Microsoft avvisa gli utenti se la loro password è stata intercettata nel dark web. Un ulteriore strumento che si aggiunge alla possibilità di creare password uniche per ogni servizio.

