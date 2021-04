Lula, annullate le condanne ma solo per un vizio procedurale. Non canti vittoria, non è stato assolto (Di venerdì 16 aprile 2021) La Corte Suprema del Brasile ha confermato la decisione di annullare le condanne inflitte all’ex-presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Che potrebbe, ora, candidarsi alle elezioni del prossimo anno. Ma l’ex-presidente brasiliano che beffò l’Italia proteggendo il terrorista rosso Cesare Battisti, oggi in carcere nel nostro Paese dopo una sfacciata latitanza durata anni grazie a Francia e Brasile, non può vantare vittoria: non è stato assolto. Otto giudici hanno votato a favore della conferma della decisione espressa il mese scorso, secondo le notizie delle ultime ore di Tv Justicia. Tre, invece, hanno votato contro. Per i legali del 75enne Lula, la decisione restituisce “credibilità al nostro sistema giudiziario”. Ma certo non restituisce credibilità a Lula né, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 aprile 2021) La Corte Suprema del Brasile ha confermato la decisione di annullare leinflitte all’ex-presidente Luiz Inacioda Silva. Che potrebbe, ora, candidarsi alle elezioni del prossimo anno. Ma l’ex-presidente brasiliano che beffò l’Italia proteggendo il terrorista rosso Cesare Battisti, oggi in carcere nel nostro Paese dopo una sfacciata latitanza durata anni grazie a Francia e Brasile, non può vantare: non è. Otto giudici hanno votato a favore della conferma della decisione espressa il mese scorso, secondo le notizie delle ultime ore di Tv Justicia. Tre, invece, hanno votato contro. Per i legali del 75enne, la decisione restituisce “credibilità al nostro sistema giudiziario”. Ma certo non restituisce credibilità ané, ...

