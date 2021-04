IO Interactive si espande e apre un nuovo studio a Barcellona

(Di venerdì 16 aprile 2021) IOè cresciuto costantemente da quando ha riacquistato il suo status diindipendente da Square Enix, grazie al crescente successo e popolarità della serie Hitman. Ora, lo sviluppatore ha annunciato la prossima tappa importante dei suoi piani di espansione. IOha annunciato di aver aperto un, ??in Spagna. Questo sarà il terzodi IO, che si unirà ai loro studi di Copenaghen e Malmö, e si concentrerà insieme agli altri due team sulla costruzione di tutte le proprietà e gli universi su cui IO sta lavorando. Ciò include Hitman, l'imminente Project 007 e una nuova IP non annunciata. "Sono tempi entusiasmanti per IOe sono orgoglioso di annunciare il prossimo passo per i nostri piani ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Interactive espande

... chapter italiano dell'Advertising Bureau, la più rilevante associazione nel campo ... la cui rete siin 36 mercati divisi in 5 continenti, permettendo in questo modo ai soci un ...Socio IIDEA da 14 anni in qualità di rappresentante di Take - Two, ha sempre portato la sua visione ed esperienza internazionale, con particolare focus su marketing, comunicazione e "...IO Interactive si espande e annuncia l'apertura del nuovo studio spagnolo, IOI Barcelona, che si occuperà di Hitman, Project 007 e di una nuova IP.IO Interactive apre un nuovo studio a Barcellona: lo studio lavora a una nuova IP oltre che su Hitman e Project 007.