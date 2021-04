Intestino tenue | a cosa serve questo tratto dell’apparato digerente?

Leggi su cityroma

(Di venerdì 16 aprile 2021) L’ha una diametro di circa 3,5 cm ed è lungo circa 5 m fornendo così una vasta area di assorbimento. In esso viene completata la maggior parte della digestione chimica di proteine, grassi e carboidrati. La bile dalla cistifellea e gli enzimi nei succhi digestivi del pancreas si svuotano nella sezione superiore dell’e aiutano a scomporre le proteine ??in amminoacidi e il grasso in acidi grassi. Queste particelle più piccole, insieme a zuccheri, vitamine e minerali, vengono assorbite nel flusso sanguigno attraverso la parete dell’. Apparato: quando gli alimenti vengono scomposti in nutrienti vitali e superflui dal nostro organismo. L'articolo proviene da City Roma News.