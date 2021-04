Infrastrutture, nominati 29 commissari per sblocco 57 opere pubbliche (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ventinove commissari straordinari sono stati nominati per gestire 57 opere pubbliche da tempo bloccate a causa di ritardi legati alle fasi progettuali ed esecutive e alla complessità delle procedure amministrative. Si tratta di 16 Infrastrutture ferroviarie, 14 stradali, 12 caserme per la pubblica sicurezza, 11 opere idriche, 3 Infrastrutture portuali e una metropolitana, per un valore complessivo di 82,7 miliardi (21,6 miliardi al Nord, 24,8 miliardi al Centro e 36,3 miliardi al Sud) finanziate, a legislazione vigente, per circa 33 miliardi di euro. Il finanziamento sarà completato con ulteriori risorse nazionali ed europee, compreso il Next Generation EU. In questo modo sarà possibile accorciare i tempi di realizzazione di importanti interventi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ventinovestraordinari sono statiper gestire 57da tempo bloccate a causa di ritardi legati alle fasi progettuali ed esecutive e alla complessità delle procedure amministrative. Si tratta di 16ferroviarie, 14 stradali, 12 caserme per la pubblica sicurezza, 11idriche, 3portuali e una metropolitana, per un valore complessivo di 82,7 miliardi (21,6 miliardi al Nord, 24,8 miliardi al Centro e 36,3 miliardi al Sud) finanziate, a legislazione vigente, per circa 33 miliardi di euro. Il finanziamento sarà completato con ulteriori risorse nazionali ed europee, compreso il Next Generation EU. In questo modo sarà possibile accorciare i tempi di realizzazione di importanti interventi ...

Grandi opere, Giovannini: "Non sospenderemo il Codice degli appalti" Genova - Al Paese, per realizzare le infrastrutture, " non serve sospendere il Codice degli appalti. Serve un lavoro di re-ingegnerizzazione: autorizzazioni, progettazioni, impostazioni delle opere da ...

