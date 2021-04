In Brasile oltre 800 bambini morti per Covid in un anno. Ong: "Potrebbero essere il doppio" (Di venerdì 16 aprile 2021) oltre 800 morti in un poco più di un anno: una strage di bambini. È quella che si sta consumando in Brasile dove, a causa del Covid, sono state superate le 360mila vittime dall’inizio della pandemia e, nonostante l’abbondante documentazione sul fatto che il virus sia di rado letale per malati così giovani, fra febbraio del 2020 e la metà di marzo del 2021 si contano almeno 852 morti sotto i 9 anni, inclusi 518 arrivati nemmeno a un anno di età. Si tratta delle cifre fornite dal ministero della Salute, riprese da un articolo pubblicato dalla Bbc. Il numero è riferito ai casi conclamati, ma secondo le stime di medici e Ong i numeri reali Potrebbero ammontare a più del doppio. Secondo una ricerca citata dalla Bbc e ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 aprile 2021)800in un poco più di un: una strage di. È quella che si sta consumando indove, a causa del, sono state superate le 360mila vittime dall’inizio della pandemia e, nonostante l’abbondante documentazione sul fatto che il virus sia di rado letale per malati così giovani, fra febbraio del 2020 e la metà di marzo del 2021 si contano almeno 852sotto i 9 anni, inclusi 518 arrivati nemmeno a undi età. Si tratta delle cifre fornite dal ministero della Salute, riprese da un articolo pubblicato dalla Bbc. Il numero è riferito ai casi conclamati, ma secondo le stime di medici e Ong i numeri realiammontare a più del. Secondo una ricerca citata dalla Bbc e ...

Ultime Notizie dalla rete : Brasile oltre In Brasile oltre 800 bambini morti per Covid in un anno. Ong: 'Potrebbero essere il doppio' Oltre 800 morti in un poco più di un anno: una strage di bambini. È quella che si sta consumando in Brasile dove, a causa del Covid, sono state superate le 360mila vittime dall'inizio della pandemia e,...

