Immortals Fenyx Rising: data per il DLC The Lost Gods (Di venerdì 16 aprile 2021) Ubisoft ha confermato la data di lancio di The Lost Gods, il nuovo DLC diretto al fortunato Immortals Fenyx Rising Lanciato solo pochi mesi fa, Immortals Fenyx Rising (qua la nostra recensione per Switch) è stato in grado di introdurre una boccata d'aria fresca all'interno degli open world firmati Ubisoft, grazie alle atmosfere ed allo stile sicuramente peculiare della produzione. Dato il successo riscontrato, abbinato al consueto modus operandi del publisher, non stupisce che la produzione abbia abbracciato numerosi update, culminati in due DLC a cui, molto presto, andrà ad inserirsi una terza (ed ultima) espansione, The Lost Gods, della quale è stata da poco confermata la data di ...

