Il Principe William e Harry non cammineranno vicini al funerale di Filippo

Advertising

tg2rai : #GranBretagna, domani i funerali del principe Filippo. Cerimonia nella cappella di #SaintGeorge: solo 30 persone.… - zazoomblog : William e Harry separati ai funerali del principe Filippo: l’ordine viene dalla Regina - #William #Harry #separati… - qn_giorno : #filippodiedimburgo Funerali Principe Filippo: William e Harry separati da un cugino. Partecipa anche un italiano - GDS_it : Principe #Filippo, al funerale William e Harry in posti separati: ci sarà anche un italiano - giornaleradiofm : Filippo: William e Harry distanziati, un italiano al funerale: (ANSA) - LONDRA, 16 APR - Lista ristretta come previ… -

Ultime Notizie dalla rete : Principe William

...cautelari imposte dal Covid e delle volontà del defunto - ai funerali di domani del... la principessa Eugenie di York; ma soprattutto il fatto che i due figli di Carlo e Diana,e Harry,...Presenti ilcon la moglie Kate ma senza i tre eredi, considerati troppo piccoli per partecipare. Dagli Stati Uniti è tornato apposta il fratello minore, Harry, senza la moglie Meghan ...Un tempo sfilavano insieme uno a fianco all’altro, a sorreggersi nei momenti più difficili, e a rallegrarsi in quelli più spensierati. Questa volta non sarà così. Il principe William e il fratello Har ...Lista ristretta come previsto - nel rispetto delle limitazioni cautelari imposte dal Covid e delle volontà del defunto - ai funerali di domani del principe ...