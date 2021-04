Hong Kong: Jimmy Lai condannato a 12 mesi reclusione (Di venerdì 16 aprile 2021) Il magnate dell'editoria Jimmy Lai è stato condannato a 12 mesi di reclusione a Hong Kong per il suo ruolo nelle manifestazioni pro - democrazia nell'ex colonia britannica. Le accuse riguardano una ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) Il magnate dell'editoriaLai è statoa 12diper il suo ruolo nelle manifestazioni pro - democrazia nell'ex colonia britannica. Le accuse riguardano una ...

Borsa: Asia cresce piano dopo Pil cinese, solida Shanghai Di qualche frazione di punto in rialzo Tokyo, in aumento dello 0,5% il mercato azionario di Hong Kong. In crescita dello 0,2% Seul, mentre è piatto l'indice principale di Sidney, dove sono quotati ...

Hong Kong. Lee Cheuk-yan e altri otto attivisti condannati al carcere È la scandalosa decisione del giudice, che ha condannato per una protesta pacifica i leader democratici, incluso l'attivista che nel 2019 partecipò all'incontro di Tempi a Milano. «Qui c'è il virus de ...

