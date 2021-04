GP Imola 2021, si accendono i motori in Emilia Romagna. Occhi puntati sulla Ferrari (Di venerdì 16 aprile 2021) Si accendono i motori dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, circuito che si appresta ad accogliere il secondo atto del Mondiale F1 2021. Dopo una ritorno quasi a sorpresa nel calendario della massima formula, il ‘Circus’ torna al Santerno per disputare il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna’. Con ancora in mente la battaglia e le polemiche al termine del GP del Bahrain, i protagonisti della F1 sbarcano in Italia per disputare una gara molto attesa. L’attenzione è puntata sul britannico Lewis Hamilton e sull’olandese Max Verstappen, assoluti protagonisti dal primo all’ultimo passaggio della prova dello scorso marzo. La Mercedes e la Red Bull sono le due monoposto da battere alla vigilia di Imola, tracciato in cui tutto può essere ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) Sidall’Autodromo Enzo e Dinodi, circuito che si appresta ad accogliere il secondo atto del Mondiale F1. Dopo una ritorno quasi a sorpresa nel calendario della massima formula, il ‘Circus’ torna al Santerno per disputare il Gran Premio del Made in Italy e dell’’. Con ancora in mente la battaglia e le polemiche al termine del GP del Bahrain, i protagonisti della F1 sbarcano in Italia per disputare una gara molto attesa. L’attenzione è puntata sul britannico Lewis Hamilton e sull’olandese Max Verstappen, assoluti protagonisti dal primo all’ultimo passaggio della prova dello scorso marzo. La Mercedes e la Red Bull sono le due monoposto da battere alla vigilia di, tracciato in cui tutto può essere ...

Ultime Notizie dalla rete : Imola 2021 F1, Alonso: 'Imola è una pista diversa, prime gare fondamentali' [ Dopo la sfortuna del Bahrain, Fernando Alonso non vede l'ora di tornare in pista a Imola in questo weekend per avere risposte dalla sua ...

Tutta questione di... articoli, Sebastian Vettel e lo spumante 'Ferrari' sul podio di Imola Dal GP di Imola infatti i primi tre festeggeranno il piazzamento ottenuto con lo spumante ' Ferrari ', riuscito a rimpiazzare il francese Moet Chandon , una curiosità che Vettel ha liquidato con ...

F1, Hamilton nella conferenza del GP Imola: "Sarà una stagione divertente" Quello che lascia il principe può essere un'ispirazione per tutti Quanto a me, ho lottato con Vettel, con Bottas, cerco sempre di dare qualcosa in più per migliorare'. Lewis Hamilton si prepara al sec ...

