Forte scossa di terremoto | numerose segnalazioni e gente in strada

(Di venerdì 16 aprile 2021) Allarme in serata, verso le 21.20, per unadiche è stata localizzata, secondo quanto riportato dall’Ingv, in Adriatico, al largo della costa fermana. Si è trattato di unadi magnitudo 3.8 a una profondità di 34 chilometri. La distanza dalla riviera ha attutito gli effetti ma comunque è stata avvertita da numerosi residenti, soprattutto nei piani altio dei palazzi. Le primesono arrivate da Pedaso, Marina Palmense e Porto San Giorgio. Più lievi gli effetti sia verso nord, a Porto Sant'Elpidio, che verso l'Ascolano. Pioggia di commenti sui social, già nelle settimane scorse si era registrata un'altrama davanti alla costa del Maceratese. Non si registrano danni. Foto: google .