Erdogan e il tic del populismo Una risposta dal capo dell’Ance

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 16 aprile 2021) Al direttore - Sfiducia contro Speranza, be’.Giuseppe De Filippi Al direttore - Colpisce la debolezza della replica offerta daa Draghi: “La dichiarazione del presidente del Consiglio italiano è stata una totale maleducazione, una totale maleducazione”. Non so a lei, caro direttore, ma a me ha ricordato il duetto dello scorso anno a Sanremo tra Bugo e Morgan: “Le brutte intenzioni, la maleducazione / la tua brutta figura di ieri sera / la tua ingratitudine e la tua arroganza / fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa”.Luca Marini A proposito di. Un pensiero dedicato a tutte le persone che nei prossimi anni per criticare un premier che non amano diranno che quel premier fa schifo perché non è stato eletto. Bene. Sapete cosa ha dettoper criticare Draghi? Ha detto proprio quella cosa lì: “Lui è nominato ...